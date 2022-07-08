В Башкирии пропала 15-летняя Татьяна Фаркова
11:27, 08 июл 2022
В Башкирии разыскивают пропавшую 15-летнюю жительницу села Булгаково Татьяну Фаркову. Об этом рассказали волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Как сообщают активисты, подросток вышла из дома 3 июля и до сих пор не вернулась домой.
Приметы Татьяны Фарковой: ее рост – 160 см, она среднего телосложения, у нее короткие каштановые волосы и серо-зеленые глаза. Девушка в день пропажи была одета в одежду черного цвета.
Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки Татьяны Фарковой, сообщить ее по телефонам 8 (937) 3-102-112 или 112.
Ранее сообщалось о том, что В Башкирии завершились поиски 25-летней девушки, которая пропала более недели назад.
Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
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