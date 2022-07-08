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В Башкирии влюбленная пара бомжей избила и подожгла женщину

В Башкирии влюбленная пара бомжей избила и подожгла женщину

12:00, 08 июл 2022

В Салавате бомжи, пытаясь убить женщину, подожгли дачный домик. Звавшую на помощь пострадавшую нашли полицейские во время разбора завалов.



По материалам МВД Башкирии, сообщение о пожаре поступило дежурному около двух часов ночи. 49-летняя горожанка лежала в подвале сгоревшего дома. У нее диагностировали ожоги руки, плеча и дыхательных путей. Медики госпитализировали ее в городскую больницу Стерлитамака.

Женщина успела рассказать, что вечером она распивала спиртное в общежитии с 25-летней девушкой и 32-летним мужчиной. Затем компания направилась на заброшенный участок, где планировала встретиться с еще одной знакомой, однако та не пришла. Между собутыльниками произошел конфликт. Влюбленная пара стала обвинять женщину в краже у них телефона. Молодые люди избили ее, столкнули в подвал одного из заброшенных дачных домов и подожгли строение.


Злоумышленников нашли и задержали, ими оказалась ранее судимая пара бомжей. Они сказали, что события это ночи не помнят, так как были сильно пьяны.

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Источник: www.proural.info
Фото: МВД по Башкирии
Теги: Салават происшествия криминал
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