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В Башкирии работница завода получила тяжелую травму руки

В Башкирии работница завода получила тяжелую травму руки

22:00, 08 июл 2022

Гострудинспекция в РБ сообщила о завершении проверки на «ОДК-УМПО», связанной с изучением причин и обстоятельств травмирования одной из работниц. Инцидент произошел 3 мая.



Женщина работала на прессе и получила срочное задание на изготовление деталей на другом станке. В этот момент верхний штамп травмировал ей пальцы левой руки. Ей оказали первую помощь, а потом на машине скорой помощи отвезли в больницу № 13 Уфы.

Как выяснилось, опасная зона пресса не имела защитного ограждения, его почему-то сняли и убрали.

Таким образом, несчастный случай произошел из-за нарушения технологического процесса и плохой организации работ. На основании результатов проверки работодателю выписали административный штраф.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Уфа происшествия Уфа
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