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В Башкирии 12-летнего школьника насмерть задавил грузовик

В Башкирии 12-летнего школьника насмерть задавил грузовик

10:16, 09 июл 2022

В минувшую пятницу, 8 июля, в городе Октябрьский произошла жуткая авария.

По данным ГИБДД по Башкирии, около 22 часов на улице Космонавтов, 46-летний водитель грузовика «MAN» наехал на 12-летнего ребенка, передвигавшегося на велосипеде. Как отметили в пресс-службе ведомства, в результате ДТП мальчик от полученных травм скончался.

Теперь сотрудникам дорожной полиции и экспертам предстоит установить все причины и обстоятельства смертельной аварии. Весь вечер на месте ДТП работали экстренные службы и инспекторы ГИБДД по Башкирии.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии молодой человек недавно получивший права насмерть сбил пешехода.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Октябрьский происшествия ДТП
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