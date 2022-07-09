В Башкирии 12-летнего школьника насмерть задавил грузовик

10:16, 09 июл 2022

В минувшую пятницу, 8 июля, в городе Октябрьский произошла жуткая авария.



По данным ГИБДД по Башкирии, около 22 часов на улице Космонавтов, 46-летний водитель грузовика «MAN» наехал на 12-летнего ребенка, передвигавшегося на велосипеде. Как отметили в пресс-службе ведомства, в результате ДТП мальчик от полученных травм скончался.



Теперь сотрудникам дорожной полиции и экспертам предстоит установить все причины и обстоятельства смертельной аварии. Весь вечер на месте ДТП работали экстренные службы и инспекторы ГИБДД по Башкирии.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии молодой человек недавно получивший права насмерть сбил пешехода.



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Фото: ГИБДД по РБ