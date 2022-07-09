В Башкирии 12-летнего школьника насмерть задавил грузовик
10:16, 09 июл 2022
В минувшую пятницу, 8 июля, в городе Октябрьский произошла жуткая авария.
По данным ГИБДД по Башкирии, около 22 часов на улице Космонавтов, 46-летний водитель грузовика «MAN» наехал на 12-летнего ребенка, передвигавшегося на велосипеде. Как отметили в пресс-службе ведомства, в результате ДТП мальчик от полученных травм скончался.
Теперь сотрудникам дорожной полиции и экспертам предстоит установить все причины и обстоятельства смертельной аварии. Весь вечер на месте ДТП работали экстренные службы и инспекторы ГИБДД по Башкирии.