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В Башкирии лоб в лоб столкнулись две иномарки: оба водителя скончались на месте

В Башкирии лоб в лоб столкнулись две иномарки: оба водителя скончались на месте

19:25, 09 июл 2022

Сегодня вечером, 9 июля, около 18 часов, около деревни Базилеевка под Уфой произошла жуткая авария. Как сообщили в ГИБДД по Башкирии, на дороге лоб в лоб столкнулись «Renault Sandero» и «Mitsubishi Outlander». По данным дорожной полиции, оба водителя скончались от полученных травм на месте происшествия.



Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД по Башкирии и другие экстренные службы. Госавтоинспекторам предстоит выяснить причины и обстоятельства смертельного ДТП. Информации о перекрытии участка дороги, где произошла авария, нет.

Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе, на 1403 километре автодороги М-5 «Урал» столкнулись два грузовых автомобиля Skania, один из которых — бензовоз.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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