В Башкирии лоб в лоб столкнулись две иномарки: оба водителя скончались на месте
19:25, 09 июл 2022
Сегодня вечером, 9 июля, около 18 часов, около деревни Базилеевка под Уфой произошла жуткая авария. Как сообщили в ГИБДД по Башкирии, на дороге лоб в лоб столкнулись «Renault Sandero» и «Mitsubishi Outlander». По данным дорожной полиции, оба водителя скончались от полученных травм на месте происшествия.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД по Башкирии и другие экстренные службы. Госавтоинспекторам предстоит выяснить причины и обстоятельства смертельного ДТП. Информации о перекрытии участка дороги, где произошла авария, нет.