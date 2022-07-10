В столице Башкирии загорелась квартира в 9-этажке

10:35, 10 июл 2022

В Уфе в микрорайоне Сипайлово вчера, 9 июля, в 21:14 произошел пожар в многоквартирном доме по улице Академика Королева.



Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, на 6-ом этаже происходило горение домашнего имущества на площади 15 кв.м.







Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали 8 человек, в том числе 2 детей. Через балкон 6-ого этажа с использованием автолестницы был эвакуирован один человек.



В ведомстве добавили, что погибших и пострадавших нет.



Пожар был локализован в 21:41. Открытое горение ликвидировали в 21:49.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии влюбленная пара бомжей избила и подожгла женщину.

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Фото: МЧС по РБ