Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В столице Башкирии загорелась квартира в 9-этажке

В столице Башкирии загорелась квартира в 9-этажке

10:35, 10 июл 2022

В Уфе в микрорайоне Сипайлово вчера, 9 июля, в 21:14 произошел пожар в многоквартирном доме по улице Академика Королева.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, на 6-ом этаже происходило горение домашнего имущества на площади 15 кв.м.



Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали 8 человек, в том числе 2 детей. Через балкон 6-ого этажа с использованием автолестницы был эвакуирован один человек.

В ведомстве добавили, что погибших и пострадавших нет.

Пожар был локализован в 21:41. Открытое горение ликвидировали в 21:49.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии влюбленная пара бомжей  избила и подожгла женщину.

Читайте также:

В Башкирии в пожаре погиб 42-летний мужчина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
Читайте также

В Нефтекамске из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 40 человек
Происшествия в Башкирии
В Нефтекамске из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 40 человек
В Башкирии, из-за загоревшейся квартиры, из дома эвакуировали 14 человек, в том числе 2 детей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии, из-за загоревшейся квартиры, из дома эвакуировали 14 человек, в том числе 2 детей
Пожар в Туймазах: на улице Островского загорелась квартира, из дома эвакуировали 50 жильцов
Происшествия в Башкирии
Пожар в Туймазах: на улице Островского загорелась квартира, из дома эвакуировали 50 жильцов
В Уфе загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Ю. Гагарина
Происшествия в Башкирии
В Уфе загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Ю. Гагарина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: