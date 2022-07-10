Житель Башкортостана получил сильные ожоги после растопки печи бензином

10:39, 10 июл 2022

Несчастный случай произошел вчера, 8 июля. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, в больницу в реанимационное отделение госпитализировали в тяжелом состоянии 69-летнего мужчину.



Как оказалось, ожоги он получил в бане при растопке печи с помощью бензина. От вспышки пламенем у него загорелась одежда. Потушить помогла супруга, когда пострадавший выбежал из бани во двор.



В ведомстве добавили, что баня от огня не пострадала.



Ранее сообщалось о том, что В столице Башкирии загорелась квартира в 9-этажке.

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