Житель Башкортостана получил сильные ожоги после растопки печи бензином
10:39, 10 июл 2022
Несчастный случай произошел вчера, 8 июля. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, в больницу в реанимационное отделение госпитализировали в тяжелом состоянии 69-летнего мужчину.
Как оказалось, ожоги он получил в бане при растопке печи с помощью бензина. От вспышки пламенем у него загорелась одежда. Потушить помогла супруга, когда пострадавший выбежал из бани во двор.
В ведомстве добавили, что баня от огня не пострадала.
Ранее сообщалось о том, что В столице Башкирии загорелась квартира в 9-этажке.
Источник:
gtrk.tv
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