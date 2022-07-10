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Появилось видео с места ДТП в Уфе, в котором двое погибли в Курбан-байрам

Появилось видео с места ДТП в Уфе, в котором двое погибли в Курбан-байрам

12:11, 10 июл 2022

Появилось видео смертельной аварии в Уфе.

Напомним, в праздничный день в Уфе произошла жуткая смертельная авария. Подробности ДТП сообщил главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.

В Калининском районе города, на седьмом километре автодороги Уфа-Базилевка столкнулись два легковых автомобиля — Mitsubishi Outlander, которым управлял 32-летний житель Уфимского района, и Renault Sandero под управлением 63-летнего местного жителя.

Удар был настолько сильным, что машины превратились в груду металла. Оба водителя скончались. 41-летняя пассажирка Renault Sandero получила серьезные травмы, ее госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Источник: i-gazeta.com
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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