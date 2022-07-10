Появилось видео с места ДТП в Уфе, в котором двое погибли в Курбан-байрам

12:11, 10 июл 2022

Появилось видео смертельной аварии в Уфе.



Напомним, в праздничный день в Уфе произошла жуткая смертельная авария. Подробности ДТП сообщил главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.



В Калининском районе города, на седьмом километре автодороги Уфа-Базилевка столкнулись два легковых автомобиля — Mitsubishi Outlander, которым управлял 32-летний житель Уфимского района, и Renault Sandero под управлением 63-летнего местного жителя.



Удар был настолько сильным, что машины превратились в груду металла. Оба водителя скончались. 41-летняя пассажирка Renault Sandero получила серьезные травмы, ее госпитализировали.



Сейчас по факту ДТП проводится проверка.



Фото: скрин видео