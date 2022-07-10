В Башкирии мужчина упал со скалы
12:20, 10 июл 2022
В Белорецке мужчина упал со скалы. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.
Несчастный случай произошел у городских шлюзов. На место направили спасателей и медиков.
Пострадавшему оказали первую помощь, после чего его доставили в больницу.
Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе произошел несчастный случай с туристкой. В диспетчерскую поступило сообщение, что на водопаде Гадельша 65-летняя женщина упала и сломала ногу. Потребовалась помощь экстренных служб.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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