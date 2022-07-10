В Башкирии из водоемов извлекли тела трех человек
12:35, 10 июл 2022
Вчера в Башкирии из водоемов извлекли тела трех человек. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.
В Нуримановском районе на реке Уфе нашли тело 58-летнего мужчины. Известно, что он пропал еще 5 июля.
В Октябрьском на Муллинском карьере утонул 20-летний парень. Он купался в необорудованном для этого месте.
В деревне Раздолье Краснокамского района под воду ушел 60-летний мужчина. Его тело водолазы вытащили из воды сегодня.
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии за сутки из воды извлекли тела семерых человек, одного еще ищут
Происшествия в Башкирии
В Салавате в озере возле поселка Желанный утонул мужчина
Происшествия в Башкирии
За прошедшие сутки в Башкирии утонули 4 человека
Происшествия в Башкирии
В Альшеевском районе утонул молодой мужчина