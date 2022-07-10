12:35, 10 июл 2022

Вчера в Башкирии из водоемов извлекли тела трех человек. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.



В Нуримановском районе на реке Уфе нашли тело 58-летнего мужчины. Известно, что он пропал еще 5 июля.



В Октябрьском на Муллинском карьере утонул 20-летний парень. Он купался в необорудованном для этого месте.



В деревне Раздолье Краснокамского района под воду ушел 60-летний мужчина. Его тело водолазы вытащили из воды сегодня.

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