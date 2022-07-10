В Башкирии водный тюбинг столкнулся с катером, один человек погиб

15:41, 10 июл 2022

В Мелеузовском районе Башкирии на Нугушском водохранилище погиб 23-летний отдыхающий. Об этом сегодня, 10 июля, сообщили в МЧС и Следственном комитете республики. Инцидент произошел из-за столкновения водной «ватрушки» с катером.







— По предварительным данным, при катании людей на водном тюбинге при помощи гидроцикла произошло столкновение тюбинга с катером, — сообщили в Следкоме. — От полученных телесных повреждений скончался мужчина, находившийся на тюбинге, еще один мужчина 30 лет был госпитализирован.



Сообщается, что сейчас на месте работают следователи, полицейские и спасатели, проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности отдыхающих.





Ранее сообщалось о том, что в Белорецке мужчина упал со скалы. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

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Фото: ГУ МЧС России по РБ