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Житель Башкирии до смерти избил возлюбленную, обнаружив ее на улице без трусов

Житель Башкирии до смерти избил возлюбленную, обнаружив ее на улице без трусов

18:07, 10 июл 2022

В Гафурийском районе Башкирии мужчина до смерти избил возлюбленную, которую обнаружил на улице без нижнего белья. Материалы уголовного дела были опубликованы на сайте Гафурийского межрайонного суда.



Преступление случилось в селе Красноусольский. Как стало известно «КП-Уфа», в день инцидента подсудимый приехал с работы домой к убитой, у которой проживал в то время. Возлюбленной мужчины в доме не было, и он решил скоротать время за употреблением алкоголя. Выпив две бутылки и так не дождавшись женщины, житель села пошел ее искать.

Мужчина пошел сначала к матери потерпевшей, а затем к ее сестре – ни в том, ни в другом месте женщины не было, и подсудимый пошел обратно домой. По дороге он увидел свою возлюбленную, которая пьяная сидела на корточках возле оврага. Подсудимый пытался помочь ей встать и уговаривал вернуться. Потерпевшая просила подождать, но потом мужчина обнаружил, что на ней нет ни штанов, ни нижнего белья. Подсудимый решил, она ему изменила с другим, начал избивать ее кулаками.


В какой-то момент женщина лишилась чувств и упала на спину, и подсудимый после этого пошел домой.

Житель Гафурийского района сознался в содеянном и признал свою вину. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Гафурийский район происшествия криминал
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