В Башкирии без вести пропала 19-летняя жительница Салавата Ксения Маркевич
18:19, 10 июл 2022
19-летняя жительница Салавата Ксения Маркевич ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщают волонтеры ПСО «Отклик».
Девушка пропала 7 июля. Родные и друзья не знают, где ее искать.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы длинные волнистые темные.
Она была одета в черный топик с замком по центру, зеленые джинсы, на ногах были белые кроссовки.
Всех, кто видел девушку или знает о ее местонахождении, просьба сообщить по телефону: 8-987-106-06-01 или 02.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии разыскивают пропавшую 15-летнюю жительницу села Булгаково Татьяну Фаркову. Об этом рассказали волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».