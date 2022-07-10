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В Башкирии без вести пропала 19-летняя жительница Салавата Ксения Маркевич

В Башкирии без вести пропала 19-летняя жительница Салавата Ксения Маркевич

18:19, 10 июл 2022

19-летняя жительница Салавата Ксения Маркевич ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщают волонтеры ПСО «Отклик».

Девушка пропала 7 июля. Родные и друзья не знают, где ее искать.



Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы длинные волнистые темные.

Она была одета в черный топик с замком по центру, зеленые джинсы, на ногах были белые кроссовки.

Всех, кто видел девушку или знает о ее местонахождении, просьба сообщить по телефону: 8-987-106-06-01 или 02.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии разыскивают пропавшую 15-летнюю жительницу села Булгаково Татьяну Фаркову. Об этом рассказали волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ПСО «Отклик»
Теги: Салават происшествия поиск
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