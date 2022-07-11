В столице Башкирии столкнулись две легковушки

10:55, 11 июл 2022

В Уфе при повороте во двор столкнулись “четырнадцатая”, за рулем которой был 19-летний молодой человек, и встречная “Daewoo Nexia”.



Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, авария произошла вчера вечером, 10 июля, на улице Революционной.







В результате ДТП водителю отечественного автомобиля оказали медпомощь и отпустили. По предварительным данным, на момент происшествия молодой человек, совершивший ДТП, от плохого самочувствия потерял сознание.



По факту аварии начато административное расследование.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в аварии погиб 29-летний мотоциклист. Авария произошла накануне в пятом часу дня на 1379 км федеральной трассы М5 "Урал".

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Фото: ГИБДД по Уфе