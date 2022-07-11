В Башкирии за выходные на водоемах погибли 6 человек

13:32, 11 июл 2022

В Башкирии в праздничные выходные на водных объектах погибли шесть человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по РБ.







В городе Октябрьском в необорудованном для купания месте утонул мужчина 2002 года рождения.



В Краснокамском районе в деревне Раздолье на озере утонул мужчина 1962 года рождения. Также из воды извлечены тела погибших мужчин в Нуримановском, Уфимском районах и в городе Кумертау.



В Мелеузовском районе, на Нугушском водохранилище при катании на тюбинге с помощью гидроцикла произошло столкновение тюбинга с катером. К сожалению, в результате ЧП погиб мужчина,1999 года рождения. Еще один мужчина пострадал.

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