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В Башкирии на трассе автомобиль улетел в кювет, есть пострадавшие

В Башкирии на трассе автомобиль улетел в кювет, есть пострадавшие

13:41, 11 июл 2022

В Башкирии 40-летний водитель легковушки не справился с управлением и слетел в кювет.

Как рассказали  в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС, авария произошла вчера, 10 июля, на трассе Туймазы-Исмаилово.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля и его 34-летняя пассажирка. Спасатели Госкомитета РБ по ЧС транспортировали пострадавших до бригады скорой помощи.

Ранее сообщалось о том, что В Башкирии в аварии погиб 29-летний мотоциклист. ДТП произошло накануне в пятом часу дня на 1379 км федеральной трассы М5 "Урал". 

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия аварии
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