В Башкирии на трассе автомобиль улетел в кювет, есть пострадавшие
13:41, 11 июл 2022
В Башкирии 40-летний водитель легковушки не справился с управлением и слетел в кювет.
Как рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС, авария произошла вчера, 10 июля, на трассе Туймазы-Исмаилово.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля и его 34-летняя пассажирка. Спасатели Госкомитета РБ по ЧС транспортировали пострадавших до бригады скорой помощи.
Ранее сообщалось о том, что В Башкирии в аварии погиб 29-летний мотоциклист. ДТП произошло накануне в пятом часу дня на 1379 км федеральной трассы М5 "Урал".
Читайте также:В столице Башкирии столкнулись две легковушки
Источник:
gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В столице Башкирии столкнулись две легковушки
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе водитель «Лада Ларгус» слетел в кювет
Происшествия в Башкирии
В Янаульском районе погиб лишенный водительских прав водитель
Происшествия в Башкирии
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет