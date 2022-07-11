В Башкирии пьяный мужчина угнал машину на глазах ее владелицы

13:52, 11 июл 2022

В Федоровском районе Башкирии автоледи едва не лишилась автомобиля, оставив ключи в замке, а дверь открытой.







Все случилось в селе Федоровка 10 июля 19-летняя девушка оставила свой «ВАЗ-2112» у магазина, а сама разговорилась со знакомой. Вскоре она услышала звук двигателя, выбежала на улицу и увидела, как незнакомец уносится на ее легковушку прочь. По чистой случайности мимо проезжали сотрудники ДПС с участковым, у которых она тут же попросила помощи. Началась погоня.



Угонщик направлялся в сторону Стерлибашевского района, при этом на встречу ему уже направился другой экипаж с полицейскими. Машину обнаружили у школы, при этом сам нетрезвый злоумышленник попытался скрыться.





По данным пресс-службы МВД Башкирии, 40-летний мужчина оказался судим за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также за нарушение неприкосновенности жилища. Теперь он стал фигурантом дела об угоне автомобиля без уели хищения.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram