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В Башкирии мужчина убил своего отца выстрелом из ружья в голову

В Башкирии мужчина убил своего отца выстрелом из ружья в голову

16:29, 11 июл 2022

Страшная трагедия произошла в селе Ургала Белокатайского района 4 июля. Здесь 34-летний мужчина застрелил из ружья собственного отца. Сразу после убийства он сам позвонил в полицию и во всем признался.



Прибывшие на место оперативники изъяли их дома четыре незарегистрированных ружья и одно зарегистрированное. 34-летний сельчанин, судимы ранее за угон и состоящий на медицинском учете, жил вместе с отцом. Выпив алкоголь, мужчина захмелел и без всякой причины застрелил своего 68-летнего родителя, прицелившись в голову. Конфликта между ними не было.


По данным пресс-службы следственного комитета Башкирии, душегуб позвонил в полицию сам и признал свою вину. Теперь мужчина является фигурантом дела об убийстве, на вменяемость его проверят медики в рамках психолого-психиатрической экспертизы.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Белокатайский район происшествия криминал
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