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В Башкирии пропал 10-летний Марсель Сулейманов

В Башкирии пропал 10-летний Марсель Сулейманов

17:04, 11 июл 2022

Под Уфой без вести пропал 10-летний Марсель Сулейманов. Об исчезновении ребенка сообщили РОО «Поиск детей» Иглино. Известно, что мальчик утром 11 июля 2022 года вышел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 135-140 сантиметров, глаза небольшие карие, волосы темные короткие.

Был одет: Сине-голубая кофта в черную полоску, темно-синие трико(предположительно) и синяя матерчатая обувь.

Информацию о местонахождении Марселя необходимо сообщить по телефону 8-927-969-89-19, 8-917-383-56-87 или 112.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Иглинский район происшествия поиск
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