В Башкирии пропал 10-летний Марсель Сулейманов

17:04, 11 июл 2022

Под Уфой без вести пропал 10-летний Марсель Сулейманов. Об исчезновении ребенка сообщили РОО «Поиск детей» Иглино. Известно, что мальчик утром 11 июля 2022 года вышел из дома и не вернулся.



Приметы: рост 135-140 сантиметров, глаза небольшие карие, волосы темные короткие.



Был одет: Сине-голубая кофта в черную полоску, темно-синие трико(предположительно) и синяя матерчатая обувь.



Информацию о местонахождении Марселя необходимо сообщить по телефону 8-927-969-89-19, 8-917-383-56-87 или 112.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети