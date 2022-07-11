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Водитель фуры из Башкирии погиб в ДТП в Красноярском крае

Водитель фуры из Башкирии погиб в ДТП в Красноярском крае

21:39, 11 июл 2022

44-летний житель Салаватского района погиб в ДТП в сотнях километрах от дома. Как сообщает издание «На земле Салавата» смертельная авария произошла еще 7 июля в Красноярском крае на трассе Р-255 «Сибирь».



Там 25-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» с груженым полуприцепом совершил опасный маневр и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с другим грузовиком. В итоге второй водитель от полученных травм скончался на месте. Позже сотрудники ГИБДД установили, что виновник аварии 12 часов находился в дороге без отдыха, поэтому и допустил выезд на «встречку». Сейчас по факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка.

Погибший водитель был родом из села Мурсалимкино. У Миши Шамиева остался взрослый сын от первого брака и двое несовершеннолетних детей от второго брака.


- Опытный водитель-профессионал, он в последнее время работал дальнобойщиком. Его хорошо знали в Мурсалимкино, Малоязе и Сатке, - сообщает издание.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Салаватский район происшествия аварии
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