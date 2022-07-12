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В Башкирии женщина приревновала своего сожителя и выколола ему глаз вилкой

В Башкирии женщина приревновала своего сожителя и выколола ему глаз вилкой

07:15, 12 июл 2022

Кровавыми разборками завершилась семейная ссора в селе Малояз.



Как рассказали в суде, местная жительница выпивала вместе со своим сожителем и подругой. В какой-то момент женщина приревновала возлюбленного к приятельнице и начала скандалить. Когда мужчина наклонился к ней, чтобы успокоить, сельчанка схватила вилку со стола и воткнула ее прямо в глаз сожителю. Истекая кровью, мужчина попросил вызвать ему скорую – пострадавшего отвезли в больницу и прооперировали, но спасти зрение не удалось.


Самое интересное, что несмотря на случившееся, мужчина смог простить свою возлюбленную, и они даже продолжили жить вместе. Впрочем, уйти от наказания женщине не удалось. Суд приговорил ее к трем годам лишениям свободы – правда, условно. Судья принял во внимание, что сельчанка воспитывает малолетнего ребенка и искренне раскаялась в содеянном.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Салават происшествия криминал
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