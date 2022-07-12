В Башкирии от удара молнии скончалась женщина

18:49, 12 июл 2022

Сегодня, 12 июля, в Уфе женщина погибла от удара молнии. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.







Несчастный случай произошел около 16:00 на левом берегу реки Уфы – напротив микрорайона Сипайлово. Горожанку ударила молния на глазах у очевидцев. Они переправили пострадавшую на правый берег и передали медикам – те, в свою очередь, констатировали смерть женщины.



УГЗ призвало жителей башкирской столицы держаться подальше от водоемов во время грозы.





Ранее сообщалось о том, что в Башкирии во время заплыва утонул 40-летний мужчина. Все произошло сегодня в Салавате. Там местный 40-летний житель решил охладиться от парящего зноя и искупаться в озере Желанное несмотря на то, что на берегу были установлены предупреждающие щиты с надписью «Купание запрещено».

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