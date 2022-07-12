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В Уфе в воде едва не погибли индиец и два подростка

В Уфе в воде едва не погибли индиец и два подростка

19:09, 12 июл 2022

Спасателям башкирской столицы удалось предотвратить трагедию на пляже, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города.



Инцидент произошел на пляже «Солнечный», на берегу реки Белой. Молодой парень из Индии решил поплавать и в какой-то момент заплыл слишком далеко, за пределы обозначенной для купания зоны. Дежурившие рядом спасатели, проплывавшие мимо на лодке, заметили это и дали молодому человеку знак о том, чтобы он возвращался. Однако пловец не реагировал на замечания и плыл все дальше.

В итоге на одном из участков реки его захватило сильным течением, выплыть самостоятельно парень уже не мог. К счастью, спасателям удалось вовремя доплыть до него и спасти молодого человека. Его посадили на лодку и доставили до берега, в медицинской помощи гость из Индии не нуждался.


Еще один случай произошел на городском пляже «Гольфстрим». Там двое 15-летних парней баловались на воде, и один из них решил залезть другу на спину. В итоге он чуть не утопил своего товарища, но подоспевшие спасатели сумели спасти молодого человека.

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Источник: proural.info
Фото: Управление гражданской защиты г.Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа
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