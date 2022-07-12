В Башкирии на железнодорожных путях столкнулся поезд и грузовик

19:15, 12 июл 2022

Инцидент произошел сегодня, 12 июля, у станции “Дёма-Южное” на 1605 км на нерегулируемом железнодорожном переезде Куйбышевской железной дороги.







В Уфимском районе грузовик HOWA столкнулся с железнодорожным грузовым составом. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, инцидент произошел сегодня, 12 июля, у станции “Дёма-Южное” на 1605 км на нерегулируемом железнодорожном переезде Куйбышевской железной дороги. В результате столкновения произошел сход колёсной пары железнодорожного грузового состава, а грузовик опрокинулся. Ж/д полотно не повреждено, на движение других поездов ситуация не повлияла.





“Задействованы 5 единиц техники и 13 человек, в том числе от МЧС 2 единиц техники 6 человек. На место происшествия выехал восстановительный поезд со станции Дёма. Погибших нет. Причина дорожно-транспортного происшествия устанавливается”, — добавили в ведомстве.

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Фото: МЧС Башкирии