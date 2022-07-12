В Башкирии во встречном ДТП с грузовиком пострадал молодой водитель «ВАЗ-2109»

19:43, 12 июл 2022

Авария произошла сегодня, 12 июля, на 2 км трассы Уфа-Чишмы.



Рядом с селом Зубово в Уфимском районе столкнулись “девятка”, за рулем которого был 21-летний мужчина, и грузовик "ISUZU".







Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла сегодня, 12 июля, на 2 км трассы Уфа-Чишмы. В результате ДТП водителя легковушки госпитализировали.



По факту аварии проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на железнодорожных путях столкнулись поезд и грузовик. Инцидент произошел сегодня, 12 июля, у станции “Дёма-Южное” на 1605 км на нерегулируемом железнодорожном переезде Куйбышевской железной дороги.

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Фото: соцсети