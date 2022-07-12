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В Башкирии во встречном ДТП с грузовиком пострадал молодой водитель «ВАЗ-2109»

В Башкирии во встречном ДТП с грузовиком пострадал молодой водитель «ВАЗ-2109»

19:43, 12 июл 2022

Авария произошла сегодня, 12 июля, на 2 км трассы Уфа-Чишмы.

Рядом с селом Зубово в Уфимском районе столкнулись “девятка”, за рулем которого был 21-летний мужчина, и грузовик "ISUZU".



Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла сегодня, 12 июля, на 2 км трассы Уфа-Чишмы. В результате ДТП водителя легковушки госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на железнодорожных путях столкнулись поезд и грузовик. Инцидент произошел сегодня, 12 июля, у станции “Дёма-Южное” на 1605 км на нерегулируемом железнодорожном переезде Куйбышевской железной дороги.

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Источник: gtrk.tv
Фото: соцсети
Теги: происшествия аварии
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