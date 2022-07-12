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В Башкирии столкнулись микроавтобус и маршрутка: пострадали 5 человек

В Башкирии столкнулись микроавтобус и маршрутка: пострадали 5 человек

22:10, 12 июл 2022

Сегодня, 12 июля, в Уфе произошла серьезная авария с участием пассажирского микроавтобуса. Все случилось на шестом километре трассы Уфа-Оренбург.

В восьмом часу вечера 59-летний водитель автобуса «Форд Транзит» столкнулся с попутной «Ладой Вестой», которой управлял 20-летний парень. Травмы при столкновении получили четыре пассажира автобуса – женщина и трое мужчин, - а также пассажирка «Весты».

Выяснилось, что автобус двигался по маршруту «Южный автовокзал - Таптыково», всего в салоне находилось восемь пассажиров. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить полицейским.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель, вылетев в кювет и врезавшись в дерево.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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