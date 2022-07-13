Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии при при столкновении тюбинга и катера погиб 22-летний парень

В Башкирии при при столкновении тюбинга и катера погиб 22-летний парень

12:56, 13 июл 2022

Стала известна личность 22-летнего парня, который погиб на Нугушском водохранилище в Башкирии при столкновении тюбинга и катера. Им оказался Артур А. из города Мелеуза. Информацию изданию Уфа-КП подтвердил собственный источник.



Известно, что у молодого человека остались супруга и 9-месячный сын. Парень сыграл никах со своей возлюбленной в сентябре прошлого года.


Напомним, трагедия случилась 10 июля. Артур вместе с двумя другими мужчинами катался по водохранилищу на тюбинге, который был прикреплен к гидроциклу. В какой-то момент надувная подушка столкнулась с катером – видео несчастного случая заснял очевидец. От полученных травм 22-летний парень скончался. После инцидента Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, приведшем к смерти.

Читайте также:

В Башкирии водный тюбинг столкнулся с катером, один человек погиб
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Мелеузовский район
Читайте также

В Башкирии водный тюбинг столкнулся с катером, один человек погиб
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водный тюбинг столкнулся с катером, один человек погиб
ДТП в Благовещенске: под колесами "Газели" погиб пешеход
Происшествия в Башкирии
ДТП в Благовещенске: под колесами "Газели" погиб пешеход
В Татышлинском районе 18-летний парень до смерти избил мужчину и бросил тело в реку
Происшествия в Башкирии
В Татышлинском районе 18-летний парень до смерти избил мужчину и бросил тело в реку
В Аургазинском районе парень решил добраться до своей возлюбленной угнав авто
Происшествия в Башкирии
В Аургазинском районе парень решил добраться до своей возлюбленной угнав авто


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: