Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии женщина на иномарке сбила девушку на электросамокате

В Башкирии женщина на иномарке сбила девушку на электросамокате

13:17, 13 июл 2022

Авария произошла вчера, 12 июля, вечером напротив дома №189 по улице Революционной.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, 32-летняя уфимка за рулем “Mazda-3” сбил 21-летнюю девушку, которая пересекала дорогу на электросамокате.



В результате аварии пешеход с различными травмами обратилась в медучреждение, после была отпущена.

Подробности выясняют сотрудники ГИБДД по РБ.

Ранее сообщалось о том, что  в Башкирии столкнулись микроавтобус и маршрутка: пострадали 5 человек. Все случилось на шестом километре трассы Уфа-Оренбург. Травмы при столкновении получили четыре пассажира автобуса – женщина и трое мужчин.

Читайте также:

В Башкирии погиб водитель, вылетев в кювет и врезавшись в дерево
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
Читайте также

В Башкирии столкнулись микроавтобус и маршрутка: пострадали 5 человек
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись микроавтобус и маршрутка: пострадали 5 человек
В столице Башкирии столкнулись две легковушки
Происшествия в Башкирии
В столице Башкирии столкнулись две легковушки
В Бурзянском районе в лобовом столкновении двух авто пострадали 4 человека
Происшествия в Башкирии
В Бурзянском районе в лобовом столкновении двух авто пострадали 4 человека
В Башкирии в массовом ДТП пострадали женщина и трое детей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в массовом ДТП пострадали женщина и трое детей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: