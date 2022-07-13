В Башкирии женщина на иномарке сбила девушку на электросамокате

13:17, 13 июл 2022

Авария произошла вчера, 12 июля, вечером напротив дома №189 по улице Революционной.



Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, 32-летняя уфимка за рулем “Mazda-3” сбил 21-летнюю девушку, которая пересекала дорогу на электросамокате.







В результате аварии пешеход с различными травмами обратилась в медучреждение, после была отпущена.



Подробности выясняют сотрудники ГИБДД по РБ.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии столкнулись микроавтобус и маршрутка: пострадали 5 человек. Все случилось на шестом километре трассы Уфа-Оренбург. Травмы при столкновении получили четыре пассажира автобуса – женщина и трое мужчин.

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Фото: ГИБДД по РБ