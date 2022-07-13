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Жительница Башкирии вонзила нож в ревнивого возлюбленного

Жительница Башкирии вонзила нож в ревнивого возлюбленного

13:21, 13 июл 2022

В Октябрьском полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта между двумя влюбленными, который завершился поножовщиной.

38-летняя горожанка поругалась со своим 37-летний избранником на почве ревности и, не сдержав эмоций, ударила его ножом в левое плечо. Мужчина сам вызвал полицию и рассказал о случившемся.



По данным пресс-службы МВД Башкирии, совей вины ревнивица отрицать не стала и раскаялась в содеянном. Теперь ей придется понести наказание по статье о причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Материалы уголовного дела уже поступили в суд.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии мужчина убил своего отца выстрелом из ружья в голову.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Октябрьский происшествия криминал
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