Жительница Башкирии вонзила нож в ревнивого возлюбленного
13:21, 13 июл 2022
В Октябрьском полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта между двумя влюбленными, который завершился поножовщиной.
38-летняя горожанка поругалась со своим 37-летний избранником на почве ревности и, не сдержав эмоций, ударила его ножом в левое плечо. Мужчина сам вызвал полицию и рассказал о случившемся.
По данным пресс-службы МВД Башкирии, совей вины ревнивица отрицать не стала и раскаялась в содеянном. Теперь ей придется понести наказание по статье о причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Материалы уголовного дела уже поступили в суд.