Жительница Башкирии вонзила нож в ревнивого возлюбленного

13:21, 13 июл 2022

В Октябрьском полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта между двумя влюбленными, который завершился поножовщиной.



38-летняя горожанка поругалась со своим 37-летний избранником на почве ревности и, не сдержав эмоций, ударила его ножом в левое плечо. Мужчина сам вызвал полицию и рассказал о случившемся.







По данным пресс-службы МВД Башкирии, совей вины ревнивица отрицать не стала и раскаялась в содеянном. Теперь ей придется понести наказание по статье о причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Материалы уголовного дела уже поступили в суд.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии мужчина убил своего отца выстрелом из ружья в голову.

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