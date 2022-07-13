В Башкирии возле железной дороги обнаружили женщину с отрезанной ногой

13:31, 13 июл 2022

В Уфе ночью 12 июля в дежурную часть уфимского линейного управления МВД поступило сообщение от местного жителя. Он сообщил, что женщина получила травму на железнодорожных путях.







На место прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что 55-летняя уфимка выпивала вместе с другом на платформе «Правая Белая». По предварительным данным, женщина уснула вблизи железнодорожного полотна и получила серьезную травму ноги. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Уфимку госпитализировали в Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, сообщили в ИА «Башинформ». Врачи рассказали, что у пострадавшей — травматическая ампутация нижней части правой ноги, множественные переломы костей голени и травматический шок. В больницу ее доставили пьяной.

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