Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии водитель Kia Ceed уснув за рулем, едва не погубил жену с сыном

В Башкирии водитель Kia Ceed уснув за рулем, едва не погубил жену с сыном

13:39, 13 июл 2022

В Башкирии житель соседнего региона возвращался с семьей с отдыха, уснул за рулем и попал в ДТП. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария в Архангельском районе случилась в шестом часу вечера 12 июля. На 93-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 54-летний жителя Челябинской области на Kia Ceed съехал в правый кювет и врезался в пень.



– Два пассажира – 52-летняя супруга и 31-летний сын водителя – с травмами были госпитализированы. Со слов мужчины, он уснул за рулём, – передали в дорожной полиции.

Там добавили, что семья возвращалась в Магнитогорск после отдыха в Казани.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель, вылетев в кювет и врезавшись в дерево.

Читайте также:

В Башкирии столкнулись микроавтобус и маршрутка: пострадали 5 человек
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Архангельский район происшествия аварии
Читайте также

ДТП в Уфе: водитель за рулем KIA Ceed наехал на 13-летнего мальчика
Происшествия в Башкирии
ДТП в Уфе: водитель за рулем KIA Ceed наехал на 13-летнего мальчика
В Бижбулякском районе водитель погиб врезавшись в дерево
Происшествия в Башкирии
В Бижбулякском районе водитель погиб врезавшись в дерево
В Башкирии водитель вылетел в кювет и врезался в дерево, пострадали 2 человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель вылетел в кювет и врезался в дерево, пострадали 2 человека
В Белорецком районе произошла страшная авария двух грузовиков
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе произошла страшная авария двух грузовиков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: