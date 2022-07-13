В Башкирии водитель Kia Ceed уснув за рулем, едва не погубил жену с сыном

13:39, 13 июл 2022

В Башкирии житель соседнего региона возвращался с семьей с отдыха, уснул за рулем и попал в ДТП. Об этом сообщила региональная ГИБДД.



Авария в Архангельском районе случилась в шестом часу вечера 12 июля. На 93-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 54-летний жителя Челябинской области на Kia Ceed съехал в правый кювет и врезался в пень.







– Два пассажира – 52-летняя супруга и 31-летний сын водителя – с травмами были госпитализированы. Со слов мужчины, он уснул за рулём, – передали в дорожной полиции.



Там добавили, что семья возвращалась в Магнитогорск после отдыха в Казани.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель, вылетев в кювет и врезавшись в дерево.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ