В Башкирии водитель Kia Ceed уснув за рулем, едва не погубил жену с сыном
13:39, 13 июл 2022
В Башкирии житель соседнего региона возвращался с семьей с отдыха, уснул за рулем и попал в ДТП. Об этом сообщила региональная ГИБДД.
Авария в Архангельском районе случилась в шестом часу вечера 12 июля. На 93-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 54-летний жителя Челябинской области на Kia Ceed съехал в правый кювет и врезался в пень.
– Два пассажира – 52-летняя супруга и 31-летний сын водителя – с травмами были госпитализированы. Со слов мужчины, он уснул за рулём, – передали в дорожной полиции.
Там добавили, что семья возвращалась в Магнитогорск после отдыха в Казани.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель, вылетев в кювет и врезавшись в дерево.