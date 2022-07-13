В Башкирии три подростка отравились снюсом в детском лагере

22:17, 13 июл 2022

Трое несовершеннолетних отравились снюсом в детском лагере Абзелиловского района Башкирии, сообщила сегодня, 13 июля, республиканская прокуратура.



Ведомство провело проверку и требует наказать сотрудников базы отдыха. Речь идет об оздоровительном центре «Горное ущелье».







По данным прокуратуры, 15-летний воспитанник до заезда в лагерь приобрел в соседнем Магнитогорске (Челябинская область) табачную смесь, а позже продал её сверстникам. После употребления те почувствовали недомогание.



— Их доставили в медицинское учреждение с признаками отравления. После оказания помощи на следующий день несовершеннолетние были выписаны из больницы, — рассказали правоохранители.





Прокуратура провела проверку. По её результатам ведомство нашло нарушения в условиях безопасности. Учредителю лагеря вынесено представление с требованием привлечь к ответственности его подчиненных.

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Фото: ДООЦ «Горное ущелье» / vk.com