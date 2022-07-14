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В Башкирии жильцы квартиры обнаружили на потолке кровь: этажом выше обнаружили труп

В Башкирии жильцы квартиры обнаружили на потолке кровь: этажом выше обнаружили труп

18:25, 14 июл 2022

В жилом доме в Туймазах вечером 13 июля жильцы одной из квартир уже не выдержали и решили позвонить в экстренные службы. В зале на потолке у них образовалось странное пятно, а с люстры стала капать коричневая неприятно пахнущая жидкость, похожая на кровь.



«По предварительным данным, жильцы попытались достучаться до соседа этажом выше, но никто дверь не открыл. Зато у квартиры чувствовался трупный запах. Тогда местные жители решили обратиться в правоохранительные органы. На место прибыли стражи порядка. Было решено вскрыть дверь, чтобы попасть в помещение со странным запахом. Оказалось, что в квартире скончался мужчина. Ориентировочно, тело пролежало на полу около пяти-семи дней», - рассказал собеседник информагентства.

В пресс-службе регионального следственного управления сообщили, что по факту обнаружения тела 41-летнего мужчины у себя в квартире туймазинский межрайонный следственный отдел проводит проверку.


«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, по предварительным данным, признаков криминального характера не установлено», - пояснили в ведомстве.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Туймазы происшествия
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