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В Башкирии ураганный ветер снес крышу малоэтажного строения (видео)

В Башкирии ураганный ветер снес крышу малоэтажного строения (видео)

18:42, 15 июл 2022

На юге Башкирии шквалистый ветер снес крышу малоэтажного строения.

Очевидцы сняли на видео разрушительные последствия урагана на юге республики. На кадрах запечатлено здание, крышу которого снес шквалистый ветер, также видны разбросанные ветки деревьев.



По словам очевидцев, видео снято недалеко от поселка Ира городского округа Кумертау. Пока о масштабах случившегося ничего не известно. На место выехали сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось о том, что 12 июля, на Уфу обрушилась гроза с сильным ветром, градом и молниями. Одна из них попала в случайно находящуюся в этот момент на улице женщину: к сожалению, она скончалась.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Теги: Кумертау
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