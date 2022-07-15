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В Башкирии ведутся поиски 16-летней девушки, которая может находиться вместе со взрослым мужчиной

В Башкирии ведутся поиски 16-летней девушки, которая может находиться вместе со взрослым мужчиной

18:50, 15 июл 2022

В оренбургском городе Орске ушла из дома и пропала 16-летняя Анастасия Фатхлисламова. Полицейские полагают, что она может находиться в Башкирии в компании с 41-летним мужчиной. Об этом 15 июля сообщило республиканское МВД.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, 5 июля около 12:20 девушка ушла из дома по улице Зеленой и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

– Анастасия может находиться в компании Бачурина Владислава Александровича 08.07.1981 года рождения, который так же пропал без вести, ушел из дома, расположенного по улице Советская и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, – передали в полиции.

Приметы Анастасии Фатхлисламовой: на вид 15-17 лет, рост – 170-175 см, худощавое телосложение, вытянутое бледное лицо, прямые темно-русые волосы и карие глаза, на руках есть царапины. Была одета в черную футболку, светло-бежевую ветровку с коричневыми вставками без капюшона, светло-бежевые спортивные штаны, черные кроссовки с блестками и бежевой подошвой.

Приметы Владислава Бачурина: на вид 40-45 лет, рост – 185-190 см, худощавое телосложение, небрежная прическа и борода. Был одет в голубую футболку, синие джинсы, плетенные черные туфли, носил спортивную сумку через плечо и очки.

Всех, кто знает где находится девушка и мужчина, просят обратиться по одному из телефонов МВД в Орске: 8 (3532) 64-09-85, 8 (3537) 29-55-00, 8 (3537) 29-52-00, 8 (3537) 29-53-00, 8 (3537) 29-51-00, 8-922-530-24-36, 8-922-890-78-68.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МВД по РБ
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