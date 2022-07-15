В Башкирии мужчина поджег инспектора ДПС

19:01, 15 июл 2022

В Кугарчинском районе Башкирии 42-летний мужчина поджег 33-летнего госинспектора безопасности дорожного движения. Как сообщает пресс-служба Следкома по РБ, жителю села Юмагузино предъявлено обвинение по факту посягательства на жизнь (ст. 317 УК РФ).





По версии следствия, вечером 12 июля 2022 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2108», за рулем которого находился обвиняемый. Инспекторы заметили, что водитель был пьян, поэтому попросили его выйти из авто для освидетельствования, однако мужчина отказался. Полицейские на основании отказа решили отстранить сельчанина от права управления машиной, на что обвиняемый достал из багажника канистру с горючей жидкостью. Мужчина облил ею одного из сотрудников ГИБДД, который попытался отобрать канистру у правонарушителя, а затем поджег полицейского газовой зажигалкой.





Потерпевший смог сам потушить пламя, но все же он получил ожоги обеих рук различной степени тяжести, обвиняемый также получил термические ожоги рук. Обоих пострадавших, сотрудника Госавтоинспекции и обвиняемого, доставили в больницу.



На данный момент проведён осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели. Суд по ходатайству следователя заключил под стражу обвиняемого. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в следственном управлении республики.

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Фото: Следком Башкирии