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В Башкирии от удара молнии погибла корова

В Башкирии от удара молнии погибла корова

08:53, 16 июл 2022

15 июля, в деревне Зильдярово Миякинского района Башкирии от удара молнии погибла корова. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил «ГТРК-Башкортостан».

Инцидент произошел около 12:00. По предварительной информации, другие коровы, которые паслись поблизости, не пострадали.

Напомним, во вторник, 12 июля, в Уфе от удара молнии погибла женщина, которая находилась на берегу реки. Еще один такой смертельный случай произошел в Стерлитамаке год назад.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Миякинский район происшествия
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