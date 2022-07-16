В Башкирии от удара молнии погибла корова
08:53, 16 июл 2022
15 июля, в деревне Зильдярово Миякинского района Башкирии от удара молнии погибла корова. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил «ГТРК-Башкортостан».
Инцидент произошел около 12:00. По предварительной информации, другие коровы, которые паслись поблизости, не пострадали.
Напомним, во вторник, 12 июля, в Уфе от удара молнии погибла женщина, которая находилась на берегу реки. Еще один такой смертельный случай произошел в Стерлитамаке год назад.
Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
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