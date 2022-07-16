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Жительница Башкирии угнала чужое авто, чтобы доехать до дома

Жительница Башкирии угнала чужое авто, чтобы доехать до дома

08:58, 16 июл 2022

В Белорецке полиция задержала 20-летнюю местную жительницу, которая угнала автомобиль своего земляка. Таким способом она решила доехать до дома из частного сектора в город, сообщили в МВД по РБ.



В полицию обратился 24-летний житель Белорецка с заявлением о том, что неизвестный угнал его «Рено Логан». Мужчина отметил, что автомобиль не был оснащен сигнализацией. К тому же, он даже не помнит, закрывал ли его на ночь. При этом задняя дверь вообще не закрывается, а в бардачке лежит запасной комплект ключей.

По камерам видеонаблюдения полицейским быстро удалось напасть на след угонщика. Они отправились в район, куда, судя по видеозписям, двигалась иномарка. И в результате нашли его недалеко от многоквартирного дома по улице Кирова. Вскоре была установлена и личность угонщика. Ею оказалась 20-летняя белоречанка, которая, как выяснилось, решила доехать на чужом автомобиле до дома.


Возбуждено уголовное дело.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Белорецк происшествия
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