Жительница Башкирии угнала чужое авто, чтобы доехать до дома

08:58, 16 июл 2022

В Белорецке полиция задержала 20-летнюю местную жительницу, которая угнала автомобиль своего земляка. Таким способом она решила доехать до дома из частного сектора в город, сообщили в МВД по РБ.







В полицию обратился 24-летний житель Белорецка с заявлением о том, что неизвестный угнал его «Рено Логан». Мужчина отметил, что автомобиль не был оснащен сигнализацией. К тому же, он даже не помнит, закрывал ли его на ночь. При этом задняя дверь вообще не закрывается, а в бардачке лежит запасной комплект ключей.



По камерам видеонаблюдения полицейским быстро удалось напасть на след угонщика. Они отправились в район, куда, судя по видеозписям, двигалась иномарка. И в результате нашли его недалеко от многоквартирного дома по улице Кирова. Вскоре была установлена и личность угонщика. Ею оказалась 20-летняя белоречанка, которая, как выяснилось, решила доехать на чужом автомобиле до дома.





Возбуждено уголовное дело.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram