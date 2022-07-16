Спасатели Башкирии ищут утонувшего в пруду мужчину

13:02, 16 июл 2022

В Башкирии водная стихия забрала еще одну жизнь.



Очередная трагедия на воде произошла в Кармаскалинском районе.



Мужчина решил искупаться в жаркую погоду. Для этого выбрал местный пруд рядом с деревней Адзитарово.







Мужчина проигнорировал запрет на купание и зашел в воду. Однако обратно не вернулся.



Как сообщил Госкомитет РБ по ЧС, водолазы будут обследовать дно и искать погибшего.



По информации ведомства, утонул мужчина 1977 года рождения.



Ранее В Стерлитамакском районе в реке нашли тело 17-летнего подростка. Парень утонул в карьере реки Белой возле села Большой Куганак несколько дней назад. Отмечается, что это место не оборудовано для капания.

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