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В Башкирии ликвидируют последствия урагана в нескольких населённых пунктах

В Башкирии ликвидируют последствия урагана в нескольких населённых пунктах

13:10, 16 июл 2022

В Башкирии ликвидируют последствия урагана. По данным ГУ МЧС России по РБ, в службу спасения поступили сразу несколько сообщений о поврежденных кровлях зданий.



Так, на 221 километре Трассы Р-240 вблизи города Кумертау ветром снесло крышу с неэксплуатируемого склада на площади 7000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

В Дуванском районе республики в селе Озера от шквалистого ветра пострадало здание детского сада. Там частично на площадки в 15 квадратных метров сорвало крышу. Также от ветра повреждена и кровля котельни. Пострадавших нет.


В Белокатайском районе ураган сорвал часть крыши площадью 50 квадратных метров с общеобразовательной школы. Пострадавших нет. Благодаря летним каникулам на функционирование объекта эта ситуация не повлияет.

Также в результате сильного ветра на улице Салавата в селе Верхние Киги Кигинского района республики сорвало кровлю сарая, которая упала на соседний участок и повредила два автомобиля. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.



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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: происшествия
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