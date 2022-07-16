В Башкирии водитель "Лады Гранта" сбил трех мотоциклистов (ВИДЕО)
13:27, 16 июл 2022
На 241 километре автодороги Уфа-Оренбург в Куюргазинском районе 31-летний местный житель за рулем "Лады Гранта" столкнулся со встречными мотоциклами "Harley-Davidson", "Suzuki" и "Yamaha". ДТП произошло накануне, 15 июля, во втором часу дня.
“В результате аварии водитель "Harley", 40-летний житель Стерлитамака, а также 30-летний водитель "Suzuki" госпитализированы”, — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
По факту случившегося начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что ночью в Стерлитамакском районе Башкирии произошла авария со смертельным исходом. Как сообщил главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов, причиной стало грубое нарушение правил дорожного движения.