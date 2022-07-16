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В Башкирии сгорел автомобиль с водителем внутри

В Башкирии сгорел автомобиль с водителем внутри

15:16, 16 июл 2022

В Хайбуллинском районе сгорел автомобиль Lada Niva. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Сообщение о пожаре около кладбища в деревне Пугачево поступило сегодня ночью. По данным ведомства, на место направили сотрудников МЧС. В ходе тушения возгорания они обнаружили в машине тело 31-летнего мужчины.



Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что на 241 километре автодороги Уфа-Оренбург в Куюргазинском районе 31-летний местный житель за рулем "Лады Гранта" столкнулся со встречными мотоциклами "Harley-Davidson", "Suzuki" и "Yamaha". ДТП произошло накануне, 15 июля, во втором часу дня.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Хайбуллинский район происшествия
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