Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в реке утонул 19-летний парень и едва не погибла 17-летняя девушка

В Башкирии в реке утонул 19-летний парень и едва не погибла 17-летняя девушка

16:13, 17 июл 2022

В столице Башкирии, в реке Уфе сегодня, около 14:00, утонул парень. Как сообщает управление гражданской защиты города, трагедия произошла в районе улицы академика Королева, 26.



Очевидцы сообщили спасателям о том, что в реке тонет человек. Когда на место прибыл катер с ближайшей водно-спасательной станции, на поверхности воды никого не было. Горожане рассказали спасателям, что на берегу компания молодых людей употребляла алкоголь. Два парня и девушка доплыли до сигнального буя и затем поплыли вниз по течению. Один из парней начал тонуть, к нему на помощь пришла подруга, однако юноша начал топить свою спасительницу. Третий купальщик находился поодаль, он увидел инцидент и начал звать на помощь.


17-летнюю девушку спас проходящий мимо катер, затем ее забрала скорая помощь. Однако 19-летнему юноше пассажиры транспорта не смогли помочь: он ушел под воду. Водолазы приступили к поискам тела.

Отмечается, что молодые уфимцы купались в необорудованном месте.

Читайте также:

В Башкирии столкнулись две моторные лодки, пострадал человек
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Уфе утонул 19-летний парень, спасая ребенка
Происшествия в Башкирии
В Уфе утонул 19-летний парень, спасая ребенка
В Уфе утонул мужчина
Происшествия в Башкирии
В Уфе утонул мужчина
В Башкирии за один день утонули 5 человек, одного насмерть сбил катер
Происшествия в Башкирии
В Башкирии за один день утонули 5 человек, одного насмерть сбил катер
В Уфе подросток не смог переплыть реку и утонул
Происшествия в Башкирии
В Уфе подросток не смог переплыть реку и утонул


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: