В Башкирии в реке утонул 19-летний парень и едва не погибла 17-летняя девушка

16:13, 17 июл 2022

В столице Башкирии, в реке Уфе сегодня, около 14:00, утонул парень. Как сообщает управление гражданской защиты города, трагедия произошла в районе улицы академика Королева, 26.







Очевидцы сообщили спасателям о том, что в реке тонет человек. Когда на место прибыл катер с ближайшей водно-спасательной станции, на поверхности воды никого не было. Горожане рассказали спасателям, что на берегу компания молодых людей употребляла алкоголь. Два парня и девушка доплыли до сигнального буя и затем поплыли вниз по течению. Один из парней начал тонуть, к нему на помощь пришла подруга, однако юноша начал топить свою спасительницу. Третий купальщик находился поодаль, он увидел инцидент и начал звать на помощь.





17-летнюю девушку спас проходящий мимо катер, затем ее забрала скорая помощь. Однако 19-летнему юноше пассажиры транспорта не смогли помочь: он ушел под воду. Водолазы приступили к поискам тела.



Отмечается, что молодые уфимцы купались в необорудованном месте.

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Фото: УГЗ Уфы