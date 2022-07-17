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В Башкирии женщина хотела напугать мужа ножом, но «перестаралась»

В Башкирии женщина хотела напугать мужа ножом, но «перестаралась»

16:22, 17 июл 2022

Бирский межрайонный суд вынес обвинительный приговор 48-летней местной жительнице за совершение убийства. По данным пресс-службы суда, в декабре прошлого года вечером, находясь дома пьяной, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к супругу, женщина со значительной физической силой ударила его ножом в грудь слева. Полученное ранение оказалось смертельным - мужчина скончался на месте преступления.



Подсудимая в судебном заседании вину признала частично. Она раскаялась и пояснила, что убивать мужа не хотела. Якобы он замахивался на нее кулаком, кричал, бил по голове, разбил бровь. Женщина решила его напугать ножом и «перестаралась». Он не работал, набирал в долг спиртное, а ей приходилось расплачиваться.


Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Бирск происшествия Бирск криминал
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