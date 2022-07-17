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Один из районов Башкирии подвергся нашествию саранчи (ВИДЕО)

Один из районов Башкирии подвергся нашествию саранчи (ВИДЕО)

20:52, 17 июл 2022

С приходом потепления в Башкирии все чаще начали замечать опасных для аграриев насекомых. В конце июня жители республики пожаловались на огромное количество гусениц непарного шелкопряда, а накануне Башкирию атаковали еще одни неприятные насекомые.



Житель республики Буранбай Аскаров выложил в соцсетях видео, которое якобы засняли в Хайбуллинском районе Башкирии. На кадрах видно огромное количество саранчи, которая буквально атаковала поле и проселочную дорогу рядом с ним.


В Минсельхозе Башкирии ответили, что на территории Антинганского сельсовета в Хайбуллинском районе республики выявили размножение саранчи. Республиканские чиновники связались с местным сельсоветом – после этого специальным средством обработали 812 гектаров зерновых культур и 260 гектаров полей для сена. Для оперативного реагирования в районе ввели режим повышенной готовности.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
Теги: Хайбуллинский район
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