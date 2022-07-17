В Башкирии за сутки утонули два подростка
22:37, 17 июл 2022
В Уфе произошел еще один несчастный случай на воде. В реке Уфе в районе Кузнецовского затона утонул 16-летний парень.
Сообщил об инциденте мужчины, ставший очевидцем трагедии. Он позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы около 18:00. На место выехала водолазная группа Управления гражданской защиты города.
Известно, что 16-летний подросток купался в необорудованном месте. Со слов очевидцев, вместе с другом он решил переплыть залив, но на середине водоема силы его покинули, и он ушел под воду.
В 19:25 водолазы обнаружили тело утонувшего.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в реке утонул 19-летний парень и едва не погибла 17-летняя девушка.
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Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: УГЗ Уфы
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