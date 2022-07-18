В Башкирии пьяный водитель Ауди насмерть сбил 4 женщин

07:17, 18 июл 2022

Четыре человека погибли в ДТП с нетрезвым водителем в Бакалинском районе.



Авария произошла сегодня рано утром на 1 км объездной с.Бакалы. По одной из версии, 23-летний местный житель за рулём "Audi A5" допустил наезд на 4-х женщин, которые предположительно, шли на встречу по проезжей части. В результате пешеходы скончались до приезда скорой медицинской помощи. Освидетельствование водителя показало 0.333 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.







На место происшествия выехали руководство ГИБДД МВД по РБ, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД республики и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ