В Белокатайском районе Башкирии ураганный ветер снес крышу школы
16:26, 18 июл 2022
В Белокатайском районе 15 июля сильный ветер сорвал крыши зданий. ЧП произошло в нескольких населенных пунктах.
По словам главы администрации района Масхута Минигалина, в селах Емаши, Ногуши, Корлыханово пострадали кровли жилых домов. Власти уже поговорили с местными жителями и обсудили вопросы восстановления их жилья.
В селе Емаши ветер снес крышу школы. Ее отремонтируют за счет бюджетных средств. Работы планируется завершить до 1 сентября.
Кроме того, был повален столб электропередач, в результате оборвались провода.