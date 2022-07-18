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В Белокатайском районе Башкирии ураганный ветер снес крышу школы

В Белокатайском районе Башкирии ураганный ветер снес крышу школы

16:26, 18 июл 2022

В Белокатайском районе 15 июля сильный ветер сорвал крыши зданий. ЧП произошло в нескольких населенных пунктах.

По словам главы администрации района Масхута Минигалина, в селах Емаши, Ногуши, Корлыханово пострадали кровли жилых домов. Власти уже поговорили с местными жителями и обсудили вопросы восстановления их жилья.



В селе Емаши ветер снес крышу школы. Ее отремонтируют за счет бюджетных средств. Работы планируется завершить до 1 сентября. 

Кроме того, был повален столб электропередач, в результате оборвались провода.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии ликвидируют последствия урагана в нескольких населённых пунктах.

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Источник: www.proural.info
Теги: Белокатайский район происшествия
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