В Белокатайском районе Башкирии ураганный ветер снес крышу школы

16:26, 18 июл 2022

В Белокатайском районе 15 июля сильный ветер сорвал крыши зданий. ЧП произошло в нескольких населенных пунктах.



По словам главы администрации района Масхута Минигалина, в селах Емаши, Ногуши, Корлыханово пострадали кровли жилых домов. Власти уже поговорили с местными жителями и обсудили вопросы восстановления их жилья.







В селе Емаши ветер снес крышу школы. Ее отремонтируют за счет бюджетных средств. Работы планируется завершить до 1 сентября.

Кроме того, был повален столб электропередач, в результате оборвались провода.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии ликвидируют последствия урагана в нескольких населённых пунктах.

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