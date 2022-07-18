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Водитель Audi A5, сбивший насмерть четырех девушек в Башкирии, отказался давать объяснения (ВИДЕО)

Водитель Audi A5, сбивший насмерть четырех девушек в Башкирии, отказался давать объяснения (ВИДЕО)

17:05, 18 июл 2022

Глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов сообщил подробности смертельной аварии в Бакалинском районе, где погибли четыре девушки. Он уточнил, что 23-летний житель Бакалов за рулем «Audi A5» наехал на четырех девушек: двум было по 19 лет, остальным – 18 и 16.



«Мною на месте ДТП было установлено, что девушки вышли из кафе и прошли от него всего 60 метров. Предварительно, со слов водителя, скорость транспортного средства на момент аварии составляла около 110 км/ч», – отметил Севастьянов.

Известно, что водитель на момент происшествия был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не смог объяснить причину, по которой он сел за руль.

«По данному факту я отказываюсь давать свои объяснения. [О содеянном] сожалею», – заявил житель Башкирии.

Напомним, ранее глава администрации Бакалинского района Александр Андреев рассказал, что погибшие девушки были талантливыми выпускницами Бакалинской первой школы.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скрин видео
Теги: Бакалинский район происшествия ДТП
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