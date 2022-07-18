Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Глава Башкирии пообещал жестоко наказать водителя насмерть сбившего четырех выпускниц

Глава Башкирии пообещал жестоко наказать водителя насмерть сбившего четырех выпускниц

17:13, 18 июл 2022

Главный инспектор ГИБДД республики Владимир Севастьянов поделился в своих социальных сетях видеороликом с участием водителя, который в нетрезвом виде задавил насмерть четырех девушек, выпускниц местной школы в Бакалинском районе.



На кадрах молодой человек отвечает сотруднику полиции, что отказывается давать какие-либо объяснения по поводу произошедшего. Тем не менее водитель говорит, что сожалеет о содеянном.

Глава республики уже оповещен о ситуации и высказался на оперативном совещании правительства.


— Пьяный негодяй, по другому не скажу, сбил четырех девчонок, все погибли. Эту ситуацию я беру под личный контроль, негодяй понесет наказание. Рыть землю буду, но наказания он не избежит. Собирайте на следующей неделе МВК (межведомственную комиссию – Прим. ред.) и усиливайте эту борьбу. Надо всю цепочку посмотреть, доходит ли все до логического решения, отбираются ли права у него и на сколько лет. Надо провести совещание с судейским сообществом. Наказание должно быть максимально жестким, — высказался руководитель региона.

Глава Бакалинского района Александр Андреев доложил, что уже побывал на месте происшествия и пообщался с родственниками погибших. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

Мать одной из девушек сейчас находится в Новом Уренгое. Решается вопрос, как быстрее привести ее в Башкирию.



Напомним, трагедия произошла ранним утром на объездной дороге села Бакалы. 23-летний пьяный водитель дорогой иномарки на огромной скорости сбил четырех девушек, одной из которых не было даже 18 лет. Они возвращались из кафе со встречи одноклассников и успели пройти всего 60 метров. Все девушки скончались на месте еще до приезда скорой.

Читайте также:

Глава Башкирии взял на личный контроль чудовищное ДТП в Бакалинском районе
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: Бакалинский район происшествия ДТП Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Глава Башкирии взял на личный контроль чудовищное ДТП в Бакалинском районе
Происшествия в Башкирии
Глава Башкирии взял на личный контроль чудовищное ДТП в Бакалинском районе
Водитель Audi A5, сбивший насмерть четырех девушек в Башкирии, отказался давать объяснения (ВИДЕО)
Происшествия в Башкирии
Водитель Audi A5, сбивший насмерть четырех девушек в Башкирии, отказался давать объяснения (ВИДЕО)
Стали известны личности четырех девушек, которых в Башкирии насмерть сбил пьяный водитель
Происшествия в Башкирии
Стали известны личности четырех девушек, которых в Башкирии насмерть сбил пьяный водитель
Глава Башкирии поручил проверить госслужащих на «пьяное» вождение
Политика в Башкирии
Глава Башкирии поручил проверить госслужащих на «пьяное» вождение


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: