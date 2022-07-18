Глава Башкирии пообещал жестоко наказать водителя насмерть сбившего четырех выпускниц
17:13, 18 июл 2022
Главный инспектор ГИБДД республики Владимир Севастьянов поделился в своих социальных сетях видеороликом с участием водителя, который в нетрезвом виде задавил насмерть четырех девушек, выпускниц местной школы в Бакалинском районе.
На кадрах молодой человек отвечает сотруднику полиции, что отказывается давать какие-либо объяснения по поводу произошедшего. Тем не менее водитель говорит, что сожалеет о содеянном.
Глава республики уже оповещен о ситуации и высказался на оперативном совещании правительства.
— Пьяный негодяй, по другому не скажу, сбил четырех девчонок, все погибли. Эту ситуацию я беру под личный контроль, негодяй понесет наказание. Рыть землю буду, но наказания он не избежит. Собирайте на следующей неделе МВК (межведомственную комиссию – Прим. ред.) и усиливайте эту борьбу. Надо всю цепочку посмотреть, доходит ли все до логического решения, отбираются ли права у него и на сколько лет. Надо провести совещание с судейским сообществом. Наказание должно быть максимально жестким, — высказался руководитель региона.
Глава Бакалинского района Александр Андреев доложил, что уже побывал на месте происшествия и пообщался с родственниками погибших. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.
Мать одной из девушек сейчас находится в Новом Уренгое. Решается вопрос, как быстрее привести ее в Башкирию.
Напомним, трагедия произошла ранним утром на объездной дороге села Бакалы. 23-летний пьяный водитель дорогой иномарки на огромной скорости сбил четырех девушек, одной из которых не было даже 18 лет. Они возвращались из кафе со встречи одноклассников и успели пройти всего 60 метров. Все девушки скончались на месте еще до приезда скорой.